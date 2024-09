Meer dan de helft van jongeren in Stede Broec heeft last van stress: "Praat erover"

De grote aula stroomt vol voor de lange pauze. Goedgevulde broodtrommels komen tevoorschijn en de mobieltjes komen op tafel. Maar deze pauze is anders dan anders. De West-Friese redactie stelt de leerlingen namelijk vragen over stress, om er zo achter te komen of deze jongeren inderdaad (veel) stress ervaren.

Vrienden, voetballen én huiswerk

Op de vraag of ze denken dat het klopt dat meer dan de helft van de jongeren in de gemeente Stede Broec stress ervaart, antwoorden 59 van de in totaal 80 jongeren bevestigend. En inderdaad, uit cijfers blijkt dat 54 procent van de jongeren stress ervaart. "Soms ben ik gestrest. Als ik bijvoorbeeld een toets heb en ben vergeten om te leren", zegt een leerling even later in de aula. "Soms wil ik afspreken met vrienden, maar dan moet ik ook voetballen en heb ik nog huiswerk. Dan zijn het wel veel dingen die ik allemaal wil doen", antwoordt een ander.

Vijftien leerlingen geven aan helemaal geen stress te kennen. 31 leerlingen zijn af en toe gestrest en dertien heel vaak. De voornaamste oorzaak: school en huiswerk. Maar ook de optie 'alles wat ik moet doen' wordt door 36 van de tachtig leerlingen aangevinkt. Het leidt tot veel gepieker, slechter slapen, buikpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen en lusteloosheid, zo antwoorden de leerlingen.