Familielid van zedenverdachte Enkhuizen mishandeld

Woensdagavond wordt de 61-jarige man op de Kwartellaan in Enkhuizen uit het niets belaagd. In eerste instantie alleen verbaal, maar toen het slachtoffer wilde wegfietsen, is hij achtervolgd en in de bosjes geduwd. Hij is mishandeld en raakte daarbij gewond. Behandeling in het ziekenhuis bleek uiteindelijk niet nodig.

Vader zedenverdachte mishandeld

De dader ging er na de mishandeling vandoor en is spoorloos. De politie is op zoek naar getuigen. De verdachte zou een man met een lichte huidskleur zijn, ongeveer 30 jaar oud met een stevig/sterk postuur en rond de 1,85 meter lang. Hij droeg een oranje werkjas en had een zilverkleurige bril op.

Een ooggetuige, die de mishandeling niet heeft gezien, schoot de bloedende man te hulp. Volgens de getuige gaat het om de vader van de 26-jarige zedenverdachte die vorige week werd aangehouden. Al wil de politie dat niet bevestigen. "Ik belde 112, maar eerst wilde hij zijn achternaam niet geven aan de meldkamer", vertelt de getuige die anoniem wil blijven aan NH. "Maar uiteindelijk zei hij het toch." Hij vervolgt: "Triest dat dit gebeurt. Want wat kan deze man er nou aan doen?"

Niet eigen rechter gaan spelen

De politie onderzoekt of de mishandeling verband houdt met de zedenzaak. Wel roept het OM en de politie op niet voor eigen rechter te spelen. "Mishandeling is een strafbaar feit waarvoor iemand vervolgd wordt."