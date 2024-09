Herfststorm Aitor gaat los: windkracht 9 aan de kust

De zwaarste windstoot van 100 kilometer per uur is tot nu toe ook gemeten in IJmuiden. "Langs de hele kust en in het IJsselmeergebied worden momenteel zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur gemeten en lokaal nog wat meer", aldus Weeronline.

Tot in de eerste helft van de middag blijft het volgens de weerdienst zeer onstuimig. Aan de kust en rond het IJsselmeer gaat het veel regenen en wordt windkracht 7 tot 8 verwacht. Met name de Kop van Noord-Holland en Texel kunnen windstoten tot wel 100 kilometer per uur verwachten.

In de tweede helft van de middag zwakt de wind geleidelijk af. Ook zijn er buien en is het volgens Weeronline met 15 graden vrij koel voor de tijd van het jaar.

Morgen wordt het een stuk kouder, met een maximum temperatuur van 13 graden. Ook gaat het regenen. Plaatselijk kan de zon af en toe doorbreken.

Vijfde storm

De naam Aitor werd eerder gegeven door de Spaanse weerdienst. De storm is volgens Weeronline de vijfde storm van het jaar. Op 2 januari had Nederland te maken met storm Henk, op 22 januari storm Isha en 24 januari storm Jocelyn. Op 6 juli noteerde IJmuiden twee uur lang stormkracht 9, maar deze storm kreeg geen naam, aldus Weeronline. "Alleen stormen die grote impact hebben krijgen een naam."