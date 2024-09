112-blog | Amsterdammer opgepakt met 198 explosieven in woning • Familielid van zedenverdachte mishandeld

12.54 uur

De politie heeft donderdag bij een doorzoeking in een woning in Amsterdam 198 explosieven aangetroffen. De woning werd doorzocht na een tip over de handel in illegaal vuurwerk. In titaal was er ruim 5 kilo flitspoeder aanwezig, een stofje dat door wrijving of statische electriciteit kan ontbranden. De politie heeft een 21-jarige Amsterdammer aangehouden.