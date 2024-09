Emotioneel debat over toekomst Artis: "Leed van mijn voorouders onvergelijkbaar met dieren"

Over het initiatiefvoorstel wordt in december door de raad gestemd, maar nu al is duidelijk dat de Partij voor de Dieren er zo goed als alleen voor staat: Artis wordt geen stadspark.

Laurent Staartjes van de VVD bleek de grootste fan van de dierentuin te zijn in de raad met een eigen jaarpas. Hij kwam al als kind in Artis. "Dit is de plek waar ik in aanraking kwam met de natuur, educatie zoals het bedoeld is. We moeten deze cultureel-historische plekken in de stad beschermen. Laat het aan de deskundigen over om te beslissen over de toekomst. Ik heb daar alle vertrouwen in."

Grote dieren

Wel worstelden raadsleden tijdens het debat zichtbaar met bijvoorbeeld de aanwezigheid van de grote dieren in Artis. "We hebben het hier over een stadsdierentuin. Echt grote wilde dieren in de toekomst, als de populatie hier een natuurlijke dood is gestorven, dan is het antwoord uiteindelijk nee", zei D66'er Elise Moeskops.

Conclusie na een emotioneel debat: de politieke opvatting in de raad verandert iets over de toekomst van Artis, maar een dierentuin blijft. En het is maar de vraag of de Partij voor de Dieren vandaag voorstanders heeft gewonnen.