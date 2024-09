Haarlemse Hajo wint prijs met cartoon over Wilders: "Misschien is hij er wel trots op"

De rustige, bedachtzaam formulerende Hajo is er sowieso de persoon niet naar om iemand keihard aan te vallen. Geen harde statements en überhaupt weinig tekst in zijn cartoons. “Ik ben geen tekenaar die er met gestrekt been in gaat. Ik geef de lezer liever iets om even over na te denken.”

Bos bloemen

Die lezer is de abonnee van NRC, de krant die de cartoons van Hajo publiceert. Op het kookeiland in de ruime woonkamer staat een bos bloemen, die de hoofdredacteur van NRC hem vanochtend toestuurde. Plots staat Hajo in het middelpunt van de belangstelling, terwijl de Haarlemmer normaal gesproken solistisch te werk gaat.

Hij is niet bang om hierdoor onderdeel te worden van de Haagse kaasstolp. “Ik koester mijn afstand tot Den Haag, ik blijf gewoon lekker rustig hier vanuit Haarlem werken. Voor mijn andere opdrachten ben ik al genoeg onder de mensen.” Hajo is naast tekenaar van spotprenten ook live cartoonist. In die hoedanigheid legt hij congressen of lezingen op ludieke wijze vast.

Tekst loopt door onder de foto.