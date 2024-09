🔴 Liveblog: Ajax start met Brobbey in de basis tegen Besiktas

52 minuten geleden

Besiktas staat met ingang van dit seizoen onder leiding van Giovanni van Bronckhorst. De oud-trainer van Feyenoord is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij won overtuigend de Super Cup door Galatasaray met liefst 5-0 te verslaan. In de competitie staat Besiktas derde. Europees schakelde hij in de play-offs FC Lugano uit: in Zwitserland werd het 3-3 en in Instanboel 5-1. Toch loopt Van Bronckhorst nog niet de polonaise. "Mijn tas staat nog ingepakt", vertelde hij gisteren op de vraag of hij de rust heeft teruggebracht bij Besiktas dat vorig seizoen zes (!) trainers versleet....