Lees terug: Ajax boekt royale Europese zege op Besiktas

26 september 2024, 23.07 uur

We sluiten het liveblog af. Morgen is NH Sport er weer. Met de wedstrijden FC Volendam - VVV-Venlo en Excelsior - Jong AZ in de eerste divisie. Vanaf 19.00 uur kun je die live volgen op NH Radio of in ons liveblog. Welterusten en tot morgen!