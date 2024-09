In het rouwcafé delen jonge mensen hun verdriet: "Hier snappen we elkaar"

Cyril Schouten (29) verwelkomt iedereen met een grote glimlach bij de deur. "Eerste keer? Vind je het spannend?" Ongeveer een derde van de bezoekers vandaag is vanavond voor het eerst in het rouwcafé. Een plek waar twintigers en dertigers die een dierbare zijn verloren samenkomen en verhalen, ervaringen en steun delen. De bedoeling is dat jonge mensen zelf een netwerk van lotgenoten opbouwen.

"Inmiddels zijn er hardloop- en wandelclubjes ontstaan en gaan mensen regelmatig met elkaar naar de kroeg", vertelt initiatiefnemer Schouten in het voormalige basisschoolgebouw MidWest. De gymzaalvloer doet nog denken aan de vorige functie, voor de rest doet het prima dienst als café. "We willen juist een laagdrempelige plek bieden voor jonge mensen. Mensen willen hier ook gewoon lekker slap ouwehoeren met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij."

Herkenning

Er is veel belangstelling voor het rouwcafé. Elke week komen er nieuwe aanmeldingen binnen. "Toen mijn vader overleed was ik op zoek naar zoiets, maar kon ik het niet vinden. Ik heb best herkenning gemist toen. Ik wist niet eens wat ik voelde, laat staan waar ik behoefte aan had", vertelt Schouten.

Carme Koetschenruiter uit Utrecht is vanavond voor de tweede keer. "In mijn omgeving is er veel onwennigheid over rouw. Je gaat niet echt vragen: hoe doe jij je rouw vandaag? Hier begrijpen we elkaar. Er zijn mensen die heel dichtbij me staan waar ik niet mee kan praten op de manier hoe ik dat hier wel kan. Je moet het meegemaakt hebben, om elkaar te kunnen begrijpen. Dat kan hier en dat is zo fijn", vertelt ze.