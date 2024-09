Twee keer zeven jaar cel voor beramen liquidatie in Halfweg: "Planmatig te werk gegaan"

Tijdens de zitting van twee weken geleden ontkenden ze beiden plannen te hebben gehad om iemand dood te schieten. De rechter gelooft dat niet, want waarom zou je anders met een doorgeladen vuurwapen, bivakmutsen en een jerrycan benzine in een gestolen Audi met valse kentekenplaten zitten?

Bovendien is gebleken dat de verdachten in de dagen ervoor 'intensief contact' hebben gehad via Snapchat. Ook had één van de verdachten het adres van het doelwit in een notitie op zijn telefoon opgeslagen. Bovendien is hij op voorverkenning geweest, concludeert de rechtbank op basis van zijn telefoongegevens.

Alert doelwit

De twee hadden de Audi A6 in de avond van 21 juni bij de woning van het doelwit geparkeerd. Toen het doelwit bij thuiskomst die auto zag staan, voelde hij al nattigheid. Dat gevoel werd versterkt toen er iemand uitstapte, waarop de man zijn woning invluchtte. Hij belde de politie om door te geven dat hij vermoedde dat de inzittenden het op hem gemunt hadden.

De Audi reed vervolgens op hoge snelheid weg, maar werd op de kruising van de N200 en de Prins Bernhardlaan in Haarlem klemgereden. Al snel bleek het om een gestolen auto te gaan, waarin bovendien tal van voorwerpen lagen die doorgaans gebruikt worden voor liquidaties. Ook het echte kenteken van de auto ligt in de kofferbak. V. en M. worden vervolgens aangehouden en opgesloten.