Wieringerwerf kan komende jaren met gerust hart leren en sporten dankzij eigen inwoners

"Dit is echt een initiatief van de inwoners. Ze hebben er vrijwillig heel hard aan getrokken, allemaal met hart voor de Wieringermeer," zegt Maaike Esselink, een van de initiatiefnemers. "We zagen al jaren dat de accommodaties verouderden, en toen de gemeente het beleid veranderde, hebben de inwoners die kans met beide handen aangegrepen. We zijn ontzettend trots, misschien zelfs wel meer dan dat – we zijn verguld."

Voor wethouder Mary van Gent is het een verrassing dat het plan van de grond is gekomen. "Ik zag de eerste schetsen in 2015 en dacht toen dat het nooit zou gaan lukken. Maar nu, negen jaar later, staat er een schitterende sporthal met zwembad, een heel mooi kindcentrum en een hele mooie buitenruimte. Dit is niet alleen uniek voor de gemeente, maar voor heel Nederland. Dit zie je nergens."

Verenigingen

Campus de Terp is niet alleen een terrein om te leren of te sporten, maar moet ook voor verbinding zorgen. Jong en oud, iedereen is er welkom. Maaike Esselink: "Afgelopen week was een daverend succes. Met meer dan 36 extra activiteiten hebben we verenigingen in het zonnetje gezet, maar ook nieuwe verbindingen gemaakt."

De initiatiefnemers hopen dat verschillende verenigingen komende jaren met elkaar zullen optrekken: "Het zou mooi zijn als kinderen leren koken met gezonde producten uit de regio, dat ze gaan wandelen met de natuurorganisatie en lessen krijgen van het Historisch Genootschap."

Open dag

Buiten rijdt af en toe nog een graafmachine voorbij, het terrein wordt nog afgewerkt. Maar alles is klaar voor dit weekend. Vandaag is de officiële opening. Morgen is er een open dag op het terrein. Wethouder Mary van Gent: "Het is nog mooier geworden dan gedacht. Natuurlijk heb je schetsen gezien. Maar als je rondloopt door de gebouwen, het kindcentrum of als je bij het zwembad staat, dan denk ik echt: 'wauw, wat mooi dat dit kan'."