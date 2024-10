Na een jeugd vol verdriet vecht Marloes nu voor een nieuw jongerencentrum

De nieuwe fysieke ontmoetingsplek staat er nog niet, maar dat houdt haar niet tegen om jongeren alvast bij elkaar te brengen.

Op 20 december organiseert ze, net als vroeger, een hardcorefeest bij café-restaurant Bantam. "Dit feest is slechts het begin. Hierna willen we feestjes met andere muziekstijlen, inloopavonden en workshops organiseren om jongeren met elkaar te verbinden", vertelt ze. En dit alles om eenzaamheid tegen te gaan en mentale gezondheid te bevorderen. "Daar doen we het voor."

Hulp van alle kanten

Marloes ontvangt een stroom aan positieve reacties nu ze haar plannen voor een ontmoetingsplek heeft gedeeld. "Het is fantastisch om te zien hoe betrokken de inwoners zijn. Ze bieden hun hulp aan voor van alles en nog wat, van het maken van flyers tot het helpen achter de bar en in de garderobe," vertelt ze met een glimlach.

Welke locatie uiteindelijk de nieuwe ontmoetingsplek zal worden, is nog niet zeker; de gesprekken met de gemeente zijn in volle gang. Samen met de gemeente zoekt Marloes naar een vaste plek voor de jeugd. Tot die tijd heeft ze alvast een helder advies: "Huur in de tussentijd de kelder van Bantam voor een jaar en organiseer gezellige filmavonden of quizzen. Vroeger deden we dat ook en dat werkte geweldig!"