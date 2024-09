Geslotenheid van jongeren viel op bij maker van 'Het verdriet van West-Friesland'

Een uur lang doodse stilte in een klaslokaal vol pubers. Als 15 leerlingen van 5 havo naar 'Het verdriet van West-Friesland' kijken, wordt de wereld om hen heen even vergeten. Even geen aandacht voor prikkels van buitenaf, geen mobiele telefoon, geen geklooi in de gangen of bij kluisjes.

Wat ze zien is een pijnlijke reflectie van misschien wel hun leven, of in ieder geval: van enkele van hun voorgangers, die eerder ook op het Martinuscollege in Grootebroek zaten. Of, zoals Leen van den Berg zelf zegt: "Deze film is nog steeds actueel."

'Komt soort emotie boven'

Maker en regisseur Van den Berg wordt nog regelmatig herinnerd aan het document dat hij nu 12 jaar geleden afleverde. "Ik denk er nog vaak aan. Altijd als ik de film zie, raak ik er een beetje ontdaan van. Er komt een soort emotie boven. Zo'n vader en moeder die vertellen over het verlies van hun zoon, dat grijpt nog steeds aan. Ik stel mij dan voor dat het over één van mijn zoons zou gaan."

Een krantenbericht over het hoge zelfdodingscijfer in West-Friesland trok zijn interesse. "Het waren er dacht ik 10 en 5 daarvan kwamen uit Lutjebroek. Ik was erdoor verrast. In die tijd waren mijn zoons 17 en 18. Ik dacht: 'Hoe komt het dat jongeren dat doen?' En ik vroeg mij af wat de cultuur in West-Friesland ermee te maken zou kunnen hebben."

Kermis, drugs en zelfmoord

Hij bezocht een praatsessie van de GGZ in Hoorn en kwam zo in aanraking met de ouders van Stefan Bekkema, die enkele jaren eerder een einde aan zijn leven had gemaakt. Het was het startpunt van een indrukwekkende film over kermissen, drugsgebruik, maar ook psychische problemen en zelfdoding in deze regio. "Maar ik wilde ook laten zien hoe jongeren uit de problemen weten te komen, bijvoorbeeld door te gaan schrijven, dansen of door te mediteren."