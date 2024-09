Eilanders zingen nog altijd naar hartenlust mee: 'Wie wil er mee naar Wieringen varen'

'Wie wil er mee naar Wieringen varen?' Veel eilandharten gaan sneller kloppen bij het horen van dit stokoude liedje. Het is mogelijk de enige tekst die is geschreven over Wieringen toen het nog een eiland was. Dit jaar is Wieringen precies 100 jaar eiland-af, maar het lied wordt nog volop gezongen. Het klonk afgelopen week in de haven van Den Oever met het Mandoline Orkest Oost-Wieringen: "Het voelt als het Wieringer volkslied."