Celstraf en rijontzegging voor bestuurder die in Opmeer fataal ongeluk veroorzaakte

De Noord-Hollandse rechtbank neemt de verdachte, Julian R. (25) uit Kreileroord, zijn onverantwoorde rijgedrag ‘heel erg kwalijk’, mede gelet op de fatale afloop op 22 april vorig jaar. De rechtbank acht bewezen dat R. veel te hard en roekeloos heeft gereden.

"Op de Opmeerderweg is een maximale snelheid van 60 kilometer per uur toegestaan. Dat is niet zonder reden, want het is een smalle weg zonder uitwijkmogelijkheden met aan beide kanten een rij bomen en een sloot. De verdachte kende deze verkeerssituatie. Toch reed hij harder dan 110 kilometer per uur en gaf hij een ruk aan het stuur, waardoor hij de macht over de auto verloor", zo valt te lezen in het vonnis.

De 29-jarige Jorgen uit Rotterdam raakt hierbij zwaargewond en overlijdt vijf dagen later in het ziekenhuis. Hij was met zijn vriendin op bezoek bij R. om een auto te gaan kopen.

Beide mannen delen een liefde voor auto's. Ze gaan daarom nog een rondje rijden met een andere sportauto. Een rondje dat de verdachte, als beroepschauffeur en autoliefhebber, vaker maakte.

Onherstelbaar leed

Bij de Opmeerderweg in Opmeer gaat het vervolgens helemaal mis. Op de weg, waar je zestig mag rijden, drukt R. het gaspedaal in. Op beelden, vastgelegd door de dashboardcamera, is te zien dat de snelheid naar 114 kilometer per uur gaat. "Ik wil je iets laten zien", zou R. tegen Jorgen hebben gezegd. Eén stuurbeweging later is het gebeurd. De auto raakt in de slip en crasht tegen de bomen.

De gevolgen van het ongeluk hebben ‘diep en onherstelbaar leed toegebracht’ aan de nabestaanden van slachtoffer, aldus de rechter. "Zij moeten leren leven met het verlies van hun dierbare. Zijn partner, moeder en broer hebben tijdens de zitting indringend beschreven hoe moeilijk zij het nog altijd hebben met het verlies. De rechtbank weet dat geen enkele straf dit enorme verdriet weg kan nemen bij de nabestaanden."

Julian R. en het Openbaar Ministerie hebben twee weken om in hoger beroep te gaan.