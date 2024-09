Virtuele werkdag moet afwezige KLM'ers helpen bij comeback: "Je kan niet direct naar huis"

Toen ze in mei weer wilde beginnen, mocht ze de VR-bril uitproberen. "Eigenlijk ging alles door de virtuele werkdag heen goed, totdat we op de hotelkamer aankwamen. Ik was wel verrast dat dat zoveel impact op me had."

Werkdag van A tot Z

Door de virtuele werkdag al thuis bij vertrek te beginnen en pas in het hotel te laten eindigen, kun je precies zien waar de 'bottlenecks' nog zitten. "Dat is belangrijk om te weten, want als het toch niet blijkt te gaan, kun je in dit vak niet direct naar huis", vertelt hoofd cabinepersoneel Marion Leguijt.

Dankzij de ervaring met de VR-bril was Bouchra voorbereid toen ze eindelijk weer na maanden afwezigheid weer aan boord stapte. "Ik wist van tevoren dat de hotelkamer dus een bepaalde reactie bij me uit kon lokken. Daardoor verraste het me niet en kon ik er veel beter mee omgaan."