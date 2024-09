Koken met Kok: dit keer staat verse zeebaars op het menu

Zeebaars met aardappelsalade- 800 gram aardappels

- 1 (liefst wilde) zeebaars, ontschubt en gefileerd

- 2 stengels bleekselderij

- 4 eetlepels mayonaise

- een eetlepel kappertjes

- 2 eetlepels zure augurken gesneden

- 2 eetlepels boter

- olijfolie

- peper en zout

Schil en snij de aardappelen in blokjes. Zet een pan met water op en breng aan de kook. Doe als het water kookt een flinke snuf zout in het water. Kook de aardappel erin tot hij beetgaar is. Giet af en doe de aardappels in koud water zodat ze niet verder garen.

Was en snij de bleekselderijstengels in kleine blokjes en doe in een flinke kom. Snij de augurken in kleine stukjes en doe ze erbij. Doe de aardappelen erbij en roer alles alvast een keertje door. Doe dan de mayonaise erbij, een snuf zout en peper en roer om. Proef en voeg indien gewenst nog zout en peper toe.

Zet een pan op hoog vuur en doe er een scheut olijfolie in. Zout nu de vis aan beide kanten en leg hem als de pan heet is met de huidkant naar beneden in de pan. Wacht tot de vis tot iets onder de helft van de dikte gaar is en draai hem om. Haal hem uit de pan als hij nog net glazig is en net aan heel blijft als je hem oppakt (met een tang of spatel!). Leg op een bord een schep aardappelsalade en leg de filet erop. Doe dan de boter en de kappertjes in de pan om een botersausje te maken. Roer goed door en giet over de vis. Eet smakelijk!