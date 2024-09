Zedenzaak Enkhuizen: verdachte langer dan jaar ongemoeid gelaten

De 26-jarige verdachte uit Enkhuizen zou honderden minderjarige jongens hebben aangezet tot het sturen van naaktbeelden. Sommigen van hen voerden volgens het OM 'vergaande seksuele handelingen' uit. Op Snapchat deed de man zich voor als jong, aantrekkelijk meisje. Vorige week dinsdag werd de verdachte opgepakt, een jaar en tien maanden na de eerste melding.

De slachtoffers komen uit het hele land: de eerste melding kwam in het najaar van 2022 binnen bij politie Oost-Nederland. Zij trokken het IP-adres na en kwamen uit in Enkhuizen. Maar de zedenpolitie in Noord-Holland had het op dat moment te druk met de zaak rondom de Tuitjenhornse kinderoppas. Politiewoordvoerder Roderick de Veen: "We misten aanvankelijk een duidelijk aanknopingspunt om verder onderzoek in te stellen, zoals een vermoeden van seksueel misbruik of afpersing, waardoor andere zaken voorrang kregen."

Omvang pas later ontdekt

De Rotterdamse zedenpolitie pakte de zaak op en startte begin 2024 met een onderzoek. Een huiszoeking in maart dit jaar leidde tot de vondst van de enorme hoeveelheid kinderporno. Op dat moment kwam de politie pas achter de omvang van de zaak.

"Helaas kunnen we niet elke zaak meteen oppakken, waardoor we voortdurend moeten afwegen welke zaken prioriteit krijgen", aldus De Veen. "Alle meldingen en aangiften in zedenzaken worden altijd zorgvuldig beoordeeld. In samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) bepalen we welke zaken prioriteit krijgen."

"We weten nu dat hij al jarenlang bezig was, ook voor de eerste melding", zei officier van justitie Weijnen eerder tegen de NOS. "Wie weet hadden er dus slachtoffers voorkomen kunnen worden. Dat is pijnlijk, maar helaas wel de realiteit waarin politie en justitie werken."