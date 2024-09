Boze voetballers eisen nieuw kunstgrasveld: "Ontstaan hier enorm veel blessures"

De gemeente Heiloo laat in een reactie weten dat ze het veld ieder jaar laten keuren door een onafhankelijk en gecertificeerd keuringsinstituut om na te gaan of het veld nog voldoet aan de eisen die worden gesteld door NOC*NSF en de KNVB. Tijdens de laatste keuring in mei voldeed het veld nog aan die eisen.

Verder laat de gemeente weten de wensen van de voetbalclub te begrijpen. "Maar helaas kunnen we De Foresters geen mogelijkheid geven om mee te financieren in een vroegtijdige vervanging, omdat niet te voorspellen is in welk jaar het veld wordt afgekeurd."

Komende maandag om 18.30 uur vertrekken leden van De Foresters in een protestmars naar het gemeentehuis. De club hoopt dat het hun wens voor een nieuw veld kracht bij zal zetten.