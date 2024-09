Massagesalons betrapt op aanbieden seksuele handelingen, gemeente sluit opnieuw twee zaken

Het is de tweede keer in korte tijd dat de gemeente massagesalons in Bussum sluit. In april dit jaar moesten er ook al twee dicht. Ook zij boden illegaal seksuele handelingen aan.

De gemeente heeft met een interventieteam controles uitgevoerd bij de twee ondernemingen aan de Vlietlaan en de Poststraat. Een anonieme toezichthouder is als klant op bezoek gegaan en constateerde dat er bij de twee zaken inderdaad seksuele diensten werden aangeboden.

De salons blijven in ieder geval de komende zes maanden dicht.

Onderzoek

Vier van de vijf Chinese massagesalons in Bussum zijn nu door de gemeente tijdelijk gesloten. Volgens de krant De Gooi- en Eemlander, die hier begin dit jaar onderzoek naar deed, bieden alle vijf de bedrijven de zogenoemde 'happy ending' aan zonder vergunning.

Aan het einde van een korte massage vraagt de medewerker of de klant zo'n happy ending wil. Daarbij wordt het geslachtsdeel voor twintig euro extra 'gemasseerd'. Ook wordt er soms seks aangeboden.

Volgens het onderzoek van krant zouden sommige masseuses minderjarig zijn.