Syrische kunstenaar siert crematorium Schagen met muurschildering voor Allerzielen

"Ik zie mooie kleuren, ik zie vogels wat natuurlijk vaak verbonden is met het hemelse." Ruby van der Kuil van Crematorium Schagen is erg enthousiast over het werk dat bij de ingang op de muur verschijnt. "We lazen dat Ahmad Soufi in het asielzoekerscentrum verblijft en kunstenaar is. Het is het ontzettend mooi om iemand een kans te geven een kunstwerk te maken en de kans te geven zijn verhaal te doen."

Tekst loopt door onder de video waarin je Ahmad Soufi aan het werk ziet.