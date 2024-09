Ondanks transfers Kudus, Alvarez en Timber lijdt Ajax bijna 10 miljoen euro verlies

De cijfers hebben betrekking op de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024. De netto-omzet kelderde in die tijd met 23 procent naar 152 miljoen euro, mede dus door de lagere inkomsten van Europees voetbal. Ook de kosten daalden, met 11,4 miljoen euro, onder meer omdat de club minder geld kwijt was aan salarissen van spelers.

Het resultaat uit transfers bedroeg 81,5 miljoen euro, met name door de transfers van Mohammed Kudus en Edson Álvarez naar West Ham United en Jurriën Timber naar Arsenal. Na afschrijvingen op vergoedingssommen bedraagt het transferresultaat 31,3 miljoen euro.

Hoewel de miljoenentegenvaller niet onverwacht is, is die wel pijnlijk na de meevaller van vorig jaar. In het seizoen 2022/2023 boekte Ajax nog 39 miljoen euro winst. Na verwerking van het negatieve resultaat van 9,8 miljoen euro beschikt Ajax nu over een vermogen van 226,4 miljoen.

Kostenverlagingen

Met het oog op "duurzame financiële gezondheid", zo schrijft Ajax, voert de club dit seizoen dan ook "aanvullende structurele kostenverlagingen" door, zo staat in het persbericht.

Ajax strandde afgelopen seizoen in de groepsfase van de Europa League en ging in de achtste finale van de Conference League onderuit tegen Aston Villa.