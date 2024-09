Hospice Schagen biedt al 10 jaar liefdevolle zorg: "Sterven moet goed, je kunt het niet terugdraaien"

Alle kamers van de hospice aan de Johan Vermeerstraat in Schagen zijn momenteel bezet. Dat betekent dat er vijf mensen verzorgd worden. Voor het gebouw staat het jubileum in grote letters aangegeven, binnen gaat het werk rustig door. De verpleegkundige doet haar rondes, in de keuken wordt verse soep gemaakt en buiten is een groep vrijwilligers bezig om de tuin mooi te houden.

Tien jaar geleden openden Annemieke en Simone het hospice. Volgens hen in is er in de reguliere zorg te weinig ruimte voor mensen die terminaal zijn. "In de reguliere zorgen werken mensen ook hard, maar het ontbreekt ze gewoon aan tijd", vertelt Annemieke. "Hier is die tijd er wel. Dat betekent dat je langer bij iemand kunt zitten, of de familie kunt ondersteunen. Vrijwilligers spelen daarin een grote rol."

Zorghart

Meta Snoek is één van die vrijwilligers. Zij komt inmiddels al bijna zeven jaar bij het hospice over de vloer. "Ik heb voorheen in de zorg gewerkt, maar dit deel vond ik altijd eng. Het was dus best een stap, maar het zorghart blijft kloppen. Dat raak je nooit kwijt", legt Meta uit. "En wat is er mooier dan iemand bijstaan in het laatste stukje van zijn of haar leven?"