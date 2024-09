Veel regen en harde wind: morgen code geel

Het was een kleddernatte nacht, vertelt NH-weerman Jan Visser. Afgelopen nacht is er veel regen gevallen: in de Wieringermeer is 25 mm neerslag gemeten. Momenteel regent het nog voornamelijk in het noorden van de provincie, maar langzamerhand begint het op te klaren. De rest van de dag is het weer wisselvallig, met afwisselend zon en buien. Ook kan er wat onweer voorbijkomen.

Het is relatief warm met temperaturen rond de 18 graden. Aan de kust waait het inmiddels al flink, in IJmuiden is windkracht 7 gemeten. Die wind blijft toenemen en gaat vanavond ook gepaard met stevige buien.

Code geel

Vannacht neemt de windkracht toe tot stormachtig. Vanaf 0.00 uur heeft het KNMI code geel afgegeven voor Noord-Holland, met aan zee mogelijk windstoten tot 100 kilometer per uur. Vrijdagochtend plenst het ook behoorlijk en dat duurt tot het begin van de avond, aldus Visser. Dan gaat de wind ook wat liggen en is vanaf 18.00 uur code geel niet meer van kracht. De temperatuur komt morgen niet boven de 17 graden uit.

Ook in het weekend blijft het weer wisselvallig. Zaterdag kunnen er enkele buien vallen en daalt de temperatuur tot zo'n 13 graden. Ook 's nachts daalt het kwik hard: in de nacht van zaterdag op zondag komt de temperatuur uit op 6 graden. Zondags is het droger, met af en toe de zon die doorbreekt. Het wordt dan niet warmer dan 15 graden.