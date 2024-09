Veel Texelse bedrijven zonder elektra: Liander start met uitbreiding van stroomnet

In Oosterend wordt het elektriciteitsnet verzwaard met de buurtaanpak, waarbij straat voor straat en wijk voor wijk wordt gewerkt. Op deze manier wil Liander het elektriciteitsnet in één keer toekomstbestendig maken. Dit betekent dat de bewoners enige overlast zullen ervaren, maar door het net in de hele buurt gelijktijdig aan te pakken, hoopt de netbeheerder te voorkomen dat de straten meerdere keren open moeten.

Oosterend is waarschijnlijk in 2026 aan de beurt en de werkzaamheden lopen door tot 2027. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden binnen dit project op het eiland gereed in 2027. "Maar dan zijn we nog niet klaar op het eiland", zegt Van Loon. "Dan gaan we ook in het zuidelijk deel van het eiland aan de slag. Dan onderzoeken we de urgentie en noodzaak van een extra wadkabel naar Texel. En ook of die extra investering hiervoor nodig is."