Extinction Rebellion doet aangifte na doodsbedreigingen uit IJmuiden

'We gaan jullie opruimen'

"Dit is door hen als zeer bedreigend ervaren", laat woordvoerder Laura ten Brink van XR weten. "Wij hebben daarop besloten aangifte te doen bij de politie. Niet alleen vanwege deze ene video, ook zijn wij via de mail met de dood bedreigd. Zij stuurden een foto mee waarop vijf van onze leden zijn omcirkeld. 'We gaan jullie opruimen', stond daarbij."

Volgens Ten Brink zijn er al vaker dreigmails binnengekomen. Mails die, hoewel anoniem, volgens haar vanuit IJmuiden zijn verstuurd. "We hebben daarop teruggemaild en aangeboden om met hen in gesprek te gaan. Hun antwoord was duidelijk 'nee'."