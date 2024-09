112-blog | Fatbikebestuurder naar ziekenhuis door ongeluk • Brandweer haalt oudere vrouw uit sloot

08.25 uur

Gisteravond rond tien uur hebben hulpdiensten een oudere vrouw uit het water bij de Noordervaart in Stompetoren gehaald. De ambulance kwam met spoed ter plaatse om de vrouw te helpen. Zij is opgewarmd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de vrouw in de sloot terecht is gekomen, is nog niet duidelijk