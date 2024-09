Cel geëist tegen vrouw die toekeek hoe haar oudste zoon zijn broertje in elkaar sloeg

Het is Eerste Kerstdag 2022 als COA-medewerkers in een Amstelveens hotel worden opgeschrikt door paniekerig, agressief geschreeuw. Het geluid komt uit de kamer van de Syrische vluchtelingenfamilie A.. Dat vaderloze gezin is in de jaren daarvoor in etappes vanuit het Syrische Latakia via Turkije naar Nederland gekomen, en heeft zich daarvoor diep in de schulden gestoken.

Als COA-medewerkers de kamer binnengaan, zijn ze getuige van een gewelddadig tafereel. Jongste broer I. (dan 15) zit in een hoekje op z'n knieën en met zijn T-shirt over z'n hoofd, terwijl zijn oudere broer K. (dan 17) hem slaat met een laadkabel van een telefoon, verklaart één van hen bij de politie. Behalve K. en I. zijn ook moeder F. en zus M. in de kamer.

K. wordt gearresteerd en de rest van het gezin ondervraagd. Zus M. vertelt de politie hoe haar oudste broer K. hun jongste broer I. mishandelde, terwijl zij en hun moeder toekeken zonder in te grijpen. Deze verklaring zou het voor de rechtbank, ook in de zaak tegen hun moeder, relatief eenvoudig maken. Toch loopt het anders. Enkele dagen voor de zitting van gisteren trekt de zus haar getuigenverklaring in.