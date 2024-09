AZ-invaller Addai versiert winnende strafschop: "Goed dat ik me liet vallen"

Martens vertelde ook hoe hij probeert zijn wisselspelers tevreden te houden. "Het spreekt voor zich dat iedere speler met een beperkte bijdrage teleurgesteld is. Iedereen wil belangrijk zijn. Addai is dit weekend niet ingevallen en met hem hebben we gepraat. We probeerden duidelijk te maken dat zijn moment nog zou komen en dat was vandaag."

AZ komt komende zondag weer in actie tegen FC Utrecht. De aftrap is om 20.00 uur in Alkmaar en het duel is live te volgen via ons liveblog én in een extra lange uitzending van NH Sport op NH Radio.