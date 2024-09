Rederijen opgelucht na uitspraak Raad van State: "Zeven jaar in de ellende gezeten"

"We hebben zeven jaar in de ellende gezeten", vertelt Reinhard Spronk, voorzitter van de stichting Amsterdamsche SalonVloot. Samen met andere leden van de stichting zit hij al voor het middaguur in de kroeg met een fles champagne. "Eindelijk mogen we doen wat we het liefste doen: blijven varen met onze historische salonboten door de grachten van Amsterdam."

En ook bij Tommy van Riet, eigenaar van een kleine rederij, gaat de vlag vandaag letterlijk uit. Hij is blij, maar er was vanochtend ook ongeloof. "Ik had dit eigenlijk niet zien aankomen. Ik had geen goed voorgevoel."

51 rederijen in hoger beroep

En dat is ook niet zo vreemd, het is voor het eerst sinds sinds 2017 dat de rederijen in het gelijk worden gesteld. Onderdeel van het gemeentebeleid om de drukte op het water terug te dringen, was dat boten waarvan de vergunning verliep moesten loten voor een nieuwe vergunning. Van Riet lootte in 2021 met twee boten mee. Hij had geluk en mocht z'n vergunningen houden, voor anderen gold dat niet.

51 rederijen die plotseling hun vergunningen voor onbepaalde tijd zagen aflopen gingen in hoger beroep, nadat de rechter in 2022 had gesteld dat het beleid van de gemeente legitiem was. Tot ongeloof van de rederijen. "Dat we die uitspraak toen tegen kregen vond ik totaal debiel", zegt een van de salonvlootreders.