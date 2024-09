Opnieuw discussie over Artis, bezoekers verdeeld: "Eigenlijk ben ik een slecht mens"

Politieke partijen zullen morgen in de Stopera opnieuw debatteren over de dieren in Artis. De Partij voor de Dieren wil dat levende dieren er niet meer 'tentoongesteld' worden. Een deel van de bezoekers vindt het onbegrijpelijk, maar er zijn ook Amsterdammers die de dierentuin met een dubbel gevoel bezoeken.