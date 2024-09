De onmisbare rol van schoolpsycholoog Anna Prins in het tijdperk van online pesten

Een vaste psycholoog op school is niet vanzelfsprekend. Dat zegt volgens psycholoog van beroep Anna Prins iets over hoe serieus de school mentale gezondheid neemt. Toch is ze soms zo druk, en zijn de wachtlijsten vol, dat het even duurt voordat de leerlingen aan de beurt zijn. Dan moeten de leerlingen eerst met een maatschappelijk werker in gesprek en wachten totdat er weer een plek vrij is.

Online pesten

Prins ziet de mentale problemen onder de scholieren veranderen en toenemen. Waar eerst leerlingen boos werden, zijn leerlingen nu eerder naar binnen gericht en ervaren angst of stress. Sociale media en online pesten spelen een grotere rol volgens Prins. "Geen likes krijgen of uit een groep worden gegooid houden jongeren bezig. Ook als een foto wordt verspreid, dan weet gelijk een grote groep dit meteen."

Ondanks dat de Prins weet dat de West-Friese cultuur niet bekend staat om het vele praten, merkt ze toch dat leerlingen haar toch weten te vinden. "We oefenen vaak samen hoe de leerlingen kunnen praten met ouders of ik nodig ouders uit om samen te praten. Dat praten gaat steeds soepeler."