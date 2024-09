Liveblog: ongewijzigd AZ trapt Europese campagne in eigen huis af tegen Elfsborg

17.32 uur

De Zweedse supporters van Elfsborg moesten hun tickets vanmiddag omwisselen bij het Stadsstrand De Kade in Alkmaar. Volgens AZ zitten er vanavond 270 fans in het vak.

Onze verslaggever Edward Dekker heeft met twee fans gesproken, die er een busreis hadden op zitten van 14 uur. Ze hadden weinig vertrouwen in een goede afloop. "Ze vroegen zich vooral of AZ bij de 9-1 tegen Heerenveen zo goed was of de Friezen zo slecht waren." Vanaf de Kade gaan ze in bussen richting het stadion.