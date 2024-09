Gedumpte Bert en Ernie zoeken nieuw thuis

Marleen Welbergen, coördinator van het Knaagdierencentrum aan de Heerenduinweg in IJmuiden voert ze een stukje lof en verzucht: "Deze twee hebben geluk gehad, we krijgen ze ook wel eens veel slechter binnen als ze zijn aangevallen door een hond of een kat".

Als je het eten niet meer kunt betalen

Ze vermoedt dat de dieren gedumpt zijn door mensen die niet meer voor ze konden of wilden zorgen. "Ik word daar heel verdrietig van. Het is ook niet nodig. Neem contact op met het asiel, we willen altijd meedenken over de mogelijkheden." Voor mensen die het voer voor hun knaagdier niet meer kunnen opbrengen, heeft het centrum een ruilkastje ingericht waar knaagdierbezitters in nood voedsel en andere benodigdheden voor hun lieveling gratis kunnen pakken.

Nieuw onderkomen

Bert en Ernie zijn heel sociaal en gewend aan mensen. Het zijn mannetjes, maar heel lief voor elkaar. "Net als Bert en Ernie", zegt Marleen. Nog een week wordt gewacht op het eventuele baasje van de dieren, het zou natuurlijk kunnen dat Bert en Ernie ontsnapt zijn. Als de rechtmatige eigenaar zich niet binnen een week meldt, gaat het Knaagdierencentrum uitkijken naar adoptieouders voor Bert en Ernie.