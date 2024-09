Huub Stapel en Dick Maas herenigd voor de langverwachte terugkeer van Amsterdamned

Het is een beetje een reünie. Regisseur Dick Maas en hoofdrolspeler Huub Stapel werken weer samen voor het vervolg op één van de meest succesvolle Nederlandse thrillers ooit. "En Tatum Dagelet is er ook weer", grijnst Stapel. "In 1988 speelde ze mijn dochter, nu is ze 49. Welke acteur gebeurt dat nou?!"

Maar er zijn ook genoeg veranderingen, al is het alleen maar omdat de filmwereld sinds de jaren 80 allerminst heeft stilgestaan. "Ik wilde altijd al met drones draaien, maar die hadden we toen niet", vertelt Dick Maas. "En we hebben ook minder draaidagen. Toen hadden we er bijna 90, nu moet het een stuk sneller. Dat is de tijd van tegenwoordig."

Actie, spanning en bloedvergieten

Ook lastig: een deel van de film speelt zich af op een kleine scheepswerf. "We zochten een oude werf, maar die bestaan eigenlijk niet meer in Amsterdam", zegt Maas. "Dan kan je lang zoeken." Daarom is er op het Prinseneiland er eentje gebouwd, op de hoek van de Bickers- en Eilandsgracht. Maas: "Straks wordt het weer een parkeerplaats."

Veel mag dan zijn veranderd, toch zal de film voor de fans van deel 1 vertrouwd voelen, met veel actie, spanning en het nodige bloedvergieten. "Ik denk dat-ie spannender is dan deel 1", zegt Stapel. Voor hem is het sowieso spannender: de hoofdrolspeler is dit keer ook de producent. "Dan ben je ook verantwoordelijk voor het geheel. Zo voelt dat ook wel, dat is een andere aanwezigheid."

Wie in elk geval niet terugkeert in deel 2: Monique van de Ven. "Zij speelde mijn love interest en die relatie is uitgegaan", lacht Stapel. "Sorry, Monique!"

Wie wil weten of rechercheur Visser in Amsterdamned 2 meer geluk zal hebben in de liefde - of dat-ie het überhaupt overleefd - moet nog even geduld hebben: naar verwachting verschijnt de film rond de kerst van 2025 in de bioscoop.