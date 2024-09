Inge werkte ander halfjaar aan kostuum voor fotoserie 'Ode aan Nederland'

De Britse fotograaf Jimmy Nelson staat wereldwijd bekend om zijn indrukwekkende foto's van inheemse volkeren. Tijdens de coronapandemie moest hij dichter bij huis op zoek naar nieuwe onderwerpen, wat resulteerde in het boek Between the Sea & The Sky. Een tiental foto's uit dit boek reist momenteel door Nederland als onderdeel van de expositie Ode aan Nederland.

Zaanse klederdracht

De tentoonstelling is nu te zien in Zaandam, in het Zaans Museum. Inge Bosman, lid van De Zaanse Kaper – een stichting die zich richt op de geschiedenis van kostuums in de Zaanstreek – is bijzonder trots dat een van de foto's waarin zij figureert wordt geëxposeerd.

Naast Nelsons foto's toont het museum ook Zaanse klederdracht uit de eigen collectie, waaronder een zeldzame Zaanse kaap, een hoofddeksel dat vrouwen traditioneel droegen. Deze historische kledingstukken zijn echter te fragiel om nog te dragen en konden daarom niet worden gebruikt tijdens de fotoshoot. Gelukkig voor Nelson maakt Inge zelf Zaanse klederdracht. "Het bestaat uit ongeveer 25 onderdelen, van ondergoed tot keurslijf, meerdere onderrokken en hemdjes," vertelt ze. Het kostte haar ongeveer anderhalf jaar om alles met de hand te naaien.

De expositie opent op 25 september en blijft vier maanden te zien in het museum. Op de laatste dag komt Jimmy Nelson zelf naar het museum om de foto's aan de figuranten te schenken. Inge hoopt haar exemplaar mee naar huis te nemen, zodat ze deze in het atelier van de stichting kan ophangen.