Dit jaar pas 1773 woningen in aanbouw, ambitie van 7500 'lastig haalbaar'

Wethouder Reinier van Dantzig draait er niet omheen in zijn raadsbrief over de halfjaarlijkse woningbouwrapportage: de dip in de productie is nog steeds niet voorbij. De kans is groot dat de ambitie van 7500 woningen (weer) niet wordt gehaald dit jaar. Er zijn in de eerste helft van 2024 nog maar 1773 woningen in aanbouw genomen, naar verwachting komen daar in de tweede helft nog 3300 bij. Maar zelfs dat is onzeker.