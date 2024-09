Francesco Farioli wil niets verklappen over opstelling Ajax: "Slechte ervaringen mee"

Farioli is onder de indruk van de Turkse tegenstander. "Onder anderen Ciro Immobile (voormalig topscorer Serie A) en Rafa Silva zijn goede spelers. Besiktas is een team met veel individuele klasse. We zijn niet bang voor ze, want dan bezwijk je misschien onder de druk. Respect is het juiste woord."

Nieuwe format

Aanvoerder Jordan Henderson schoof aan en zoomde in op het nieuwe format van de Europa League. Er wordt vanaf dit seizoen gespeeld met een ranglijst van 36 teams in plaats van poules met ieder 4 clubs. "Ik weet nog niet zo goed wat ik kan verwachten. Meestal houd ik wel van traditionele dingen, maar soms is verandering ook goed. We kunnen pas over een tijdje zeggen of het een goede keuze is gebleken."

"Feit is wel dat er nu meer wedstrijden bij zijn gekomen", vervolgt Henderson. "Dat blijft onderwerp van gesprek in Europa. Het is ook krankzinnig als je erover nadenkt. Internationals krijgen bijna geen pauze tussen de wedstrijden door of in de zomer. Er móet iets veranderen, want het welzijn van de spelers is ook belangrijk."