Gemeenteraad Zandvoort verwerpt motie voor behoud camping Sandevoerde

In Zandvoort staat de kwestie rond Sandevoerde hoog op de politieke agenda. De gemeenteraad boog zich er meerdere keren over. Dinsdagavond werd over een motie gestemd die was ingediend door oppositiepartij ZEE en mede-ondertekend door de PVV, PvdA en GroenLinks.

De motie roept burgemeester en wethouders op om de vergunningverlening voor de ontwikkelingen op Sandevoerde per direct stil te leggen.

Fractievoorzitter Mirko Gerrits van ZEE vindt dat er eerst goed moet worden onderzocht of de plannen van de nieuwe eigenaar wel passen in het omgevingsplan en de provinciale regels. Maar dat onderzoek is al gedaan, zegt verantwoordelijk wethouder Martijn Hendriks.

"In deze motie staan veel dingen die niet kloppen. Deze zaken zijn meerdere malen besproken en toegelicht. Het college is niet van plan de motie uit te voeren, want de motie is onuitvoerbaar", hield Hendriks de raadsleden voor.

Geen vergunning nodig

Uit een juridisch advies dat de gemeente heeft opgevraagd, zou blijken dat er geen bouwvergunning nodig is voor het plaatsen van de 250 chalets. De gemeente kan daarom weinig doen om de plannen van de nieuwe eigenaar tegen te houden. Het is ook enigszins een 'noodkreet' van de partijen die de motie indienden.

Fractievoorzitter Karim el Gebaly van GroenLinks: "Het is voor ons belangrijk dat iedereen, ook met een kleine beurs, naar Zandvoort kan komen en hier kan overnachten. Voor ons is de vraag van belang hoe we betaalbaar kamperen mogelijk blijven maken."

Frustratie over de gang van zaken

Daar sloot fractievoorzitter Maaike Koper van de PvdA zich bij aan. Ze ziet de motie als een laatste kans om de frustratie over de gang van zaken onder woorden te brengen in de gemeenteraad. "Dit hele proces is frustrerend voor de PvdA. We willen geen kans laten lopen om te zien of het allemaal wel klopt wat daar gebeurt."

De motie werd met twaalf tegenstemmen en slechts vier stemmen vóór verworpen. CDA, D66, Jong Zandvoort, OPZ en VVD waren tegen. Alleen GroenLinks, PvdA, PVV en ZEE stemden voor. Tot ongenoegen van Mirko Gerrits van ZEE: "Wij vinden de motie wel degelijk uitvoerbaar is, uiteindelijk gaat de rechter daar over. Dit proces is krom."