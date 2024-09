Al 12 jaar lang ’s zomers bloedheet, ’s winters ijskoud in Amstelveense flat

Tijmen van Aken en zijn vriendin Elone Durfort waren twaalf jaar geleden dolblij toen zij de sleutels van hun nieuwbouw huurappartement kregen. Met uitzicht op de grazende paarden in de polder leek er geen vuiltje aan de lucht. Jaren later willen ze er liever weg. "Maar zo'n verhuizing kost een hoop geld."

Niet goed aangelegd

Als Tijmen zijn thermostaat laat zien, wordt het probleem snel duidelijk. Buiten is het zo'n 17 graden en de ingestelde kamertemperatuur heeft hij op 17.5 gezet. Toch geeft het apparaat aan dat het in de woonkamer 24.4 graden is. "Als het systeem moet koelen, verwarmt het en andersom", zegt hij gefrustreerd.

Het systeem verwarmt en verkoelt vijf flats, waarvan er drie van Eigen Haard zijn. In totaal gaat het om 243 woningen. Naast de vijf flats worden nog eens 160 woningen in de buurt door het systeem verwarmd. Warmte en koelte wordt even verderop opgeslagen in waterbronnen onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald om de woningen te koelen en in de winter warm water om de woningen te verwarmen.