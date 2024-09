Eén op de acht Hilversummers voelt zich ernstig eenzaam

Hilversum doet komende week volop mee aan de 'Week tegen Eenzaamheid'. Er zijn meer dan honderd activiteiten waar Hilversummers met een buur of kennis gratis naar toe kunnen.

Verantwoordelijk wethouder Gerben van Voorden roept Hilversummers dan ook op om daaraan mee te doen. "Het is niet makkelijk om er zelf voor uit te komen, mensen kunnen wat terughoudend zijn en zich er wellicht voor schamen. Daar kunnen we als samenleving iets aandoen, u en ik", verzekert de wethouder. "Door iemand mee te vragen om te gaan klussen bij het Leger des Heils of koffie te drinken in het buurthuis of te gaan voetballen. Iets samen ondernemen en iemand dat laatste duwtje te geven om uit zijn isolement te stappen."

Extra trainingen

Het tegengaan van eenzaamheid is belangrijk. Eenzaamheid kan grote gevolgen hebben voor gezondheid en welzijn van mensen. Als mensen zich ernstig eenzaam voelen, kan dit leiden tot stress, slapeloosheid of verslaving.

Niet alleen Hilversummers worden opgeroepen om iets te gaan doen met iemand uit hun naaste omgeving, er zijn komende week ook meer trainingen voor mensen die vanuit hun werk vaak in contact komen met mensen die eenzaam zijn. Dat moet eenzaamheid bespreekbaarder maken.