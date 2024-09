Haarlemse schoenmaker Martin zoekt een opvolger: "Eigenlijk al met pensioen"

"Haarlem heeft echt een schoenmaker nodig", vervolgt Drogtrop. "Er zijn er nog maar een paar over in de stad. Als schoenen versleten zijn, kopen veel mensen gewoon een nieuw paar. Dat is toch zonde? Je hebt maar twee voeten en daar moet je je hele leven mee doen. Als je een beetje gehecht bent aan een paar schoenen en er is wat mis mee, loop dan gewoon even langs de schoenmaker. Dat heb je geen nieuw paar nodig en je hoeft ze ook niet in te lopen om de pasvorm goed te krijgen."

'Dertien ambachten, veertien ongelukken'

Martin Drogtrop rolde zelf bij toeval het schoenmakersvak binnen. "Daarvoor was het dertien ambachten en veertien ongelukken. Ik reageerde op een advertentie en zo kwam ik in het vak terecht. Ik ben daarin doorgegroeid en heb mijn vakdiploma's gehaald. Uiteindelijk ben ik ook ondernemer geworden. Dit is mijn laatste zaak, we zitten hier nu vijf jaar."

Drogtrop zit inmiddels al 44 jaar in het vak. Vorige maand haalde hij de pensioengerechtigde leeftijd. Maar genieten van dat pensioen zit er zonder opvolger niet in. Dan sluit de zaak waarschijnlijk. Dus hoopt de schoenmaker op die gedroomde opvolger. Die moet in elk geval een beetje technisch aangelegd zijn.

Kneepjes van het vak

"Ik heb veel mensen opgeleid en je merkt dat vooral mensen uit technische beroepen er heel veel aanleg voor hebben. Je moet natuurlijk ook een beetje een ondernemersgeest hebben en interesse hebben in mensen. Je staat de hele dag met klanten te werken. Voor de rest hoef je je alleen maar aan te melden bij een vakschool. Stap gewoon binnen bij een schoenmaker en die wijst je de weg wel. Kom daarna bij mij, dan leer ik je de kneepjes van het vak."