Van Alkmaar de Victorie: stad maakt zich op voor 451e Ontzet

Zuurkool, muziek, praalwagens en feest tot in de kleine uurtjes. Nog een week en dan viert Alkmaar haar ontzet op dinsdag 8 oktober. De overwinning op de Spanjaarden in 1573 wordt die dag traditiegetrouw groots herdacht, want in Alkmaar begon immers de victorie. Maar ook in aanloop naar de 'dag der dagen' in de kaasstad, is er al van alles te doen.