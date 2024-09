Twaalf jaar oude film over zelfmoord en drugs blijft herkenbaar voor West-Friese jongeren

De jongeren herkennen het beeld van 'zuipen en kermissen'. "Aan de ene kant 'dropt' iedereen wel z'n problemen in de groep. Maar als ik dit dan zo zie, en hoor over oppervlakkige vriendengroepen, dan kan ik mij daar wel enigszins in herkennen", zo vertelt een jongen openhartig.

Toch zeggen anderen dat zij meer openheid zien. "Ik denk dat er tegenwoordig makkelijker over gepraat wordt. Het komt vaker voor in het nieuws, op sociale media. Daar weten jongeren dat zij niet de enigen zijn die ergens mee zitten. Ook denk ik dat er meer hulp is vergeleken met 12 jaar geleden."

Meer drugsgebruik

Wel hebben de jongeren het idee dat er meer drugs wordt gebruikt. "En ook steeds jonger. Ik denk dat dat ook niet bijdraagt aan de mentale gezondheid." Een ander vertelt dat hij vaak ziet dat er drugs wordt gebruikt. "Als we wiet niet meetellen, zijn het er alsnog heel veel. Echt overal, zelfs in de klas ook."

Maar onder aan de streep is de conclusie van de jongeren dat over het algemeen de West-Friese cultuur sinds de documentaire in 2012 uitkwam, grotendeels nog dezelfde is.