Daniëlle is vertrouwenspersoon op het Martinuscollege: 'Luister naar wat je voelt"

"Het gaat mij niet om het 'dank je wel', maar kom even langs en vraag hoe het is gegaan. Ook voor je dochter. Als ouders zo reageren en je voelt je zelf een keer rot: wat doe je dan? Kun je dan bij je ouders terecht? Ik kan me voorstellen dat dat soms best een puzzel is als je je pubertijd bevindt."

Welke rol speelt de West-Friese cultuur, die over het algemeen als gesloten wordt ervaren?

"Ik kom zelf uit de regio en het wordt vaak de West-Friese nuchterheid genoemd. Dat is onze valkuil hier. De alcoholgrens die is gesteld, wordt hier niet aangehouden. Vorige week miste ik een dag na de Harddraverij in Enkhuizen gewoon kinderen in de klas, die nog te jong zijn om te drinken. En ik weet dat ze geen griep hebben. Het praten over hoe je je voelt, wordt hier niet vaak gedaan."

Zie je een oplossing?

"Op de lange termijn wel. Dingen als yoga of mindfulness worden steeds meer normaal gevonden, ook hier. Het is een kwestie van volhouden en hier en daar zaadjes planten. Ik probeer in de les open te zijn over wie ik ben, bijvoorbeeld door vakantiefoto's te laten zien in de eerste les. Daarmee breek je het ijs. Ik zeg ook tegen nieuwe docenten vaak: deel wat met de leerlingen. Dan kom je gemakkelijker in contact. De leerlingen willen vaak wel contact, maar weten vaak niet hoe dat moet."