Leerlingen Amsterdamse school belaagd door grote groep jongeren: "Zeer ernstig incident"

Ook verwijst Vlakveld naar een soortgelijk voorval vorig jaar in het stadsdeel Zuid. "Het leek of vorig jaar, met de arrestatie van enkele jongeren, de grootste problemen in Amsterdam-Zuid waren opgelost, maar nu blijkt dat we helaas toch nog op onze hoede moeten zijn. Mocht er rond de school iets voordoen, probeer zo snel mogelijk het gebouw in te rennen en zoek hulp", benadrukt hij.

In november vorig jaar vonden er in de buurt van het Vossius Gymnasium in Zuid meerdere straatroven plaats. In één week werden er toen vijf mensen van hun geld en telefoons beroofd. Drie gevallen daarvan waren leerlingen van de middelbare school zelf. Na een van de incidenten werden toen twee minderjarige verdachten aangehouden.