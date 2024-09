Brandweercommandant gaat reanimatiebeleid toch heroverwegen na ophef

Commandant John van der Zwan heeft in een brief aan de burgemeester van Wijdemeren laten weten dat het beleid nu toch heroverwogen wordt. Gemeenteraadsleden in die gemeente wilden het onderwerp zo snel mogelijk bespreken, omdat er in hun gemeente veel discussie over was.

‘Hoogste prioriteit’ voor commandant

“Ik betreur de ontstane situatie enorm. Dit vraagstuk dreigt tot controverses te leiden, waar niemand bij gebaat is, en heeft daarom mijn hoogste prioriteit”, zegt Van der Zwan. Hij geeft aan dat een aanpassing van het beleid gevolgen heeft voor de hele regio, maar hij hoopt op een zorgvuldige oplossing.

Volgens hem is het onderwerp inmiddels ‘het lokale niveau ontstegen’. Daarom wordt er binnen de veiligheidsregio in december over het omstreden beleid gesproken. Burgemeesters van alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zijn daarbij aanwezig. Tot die tijd blijft het huidige beleid van kracht.