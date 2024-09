Vanuit de AZ-spelersbus slingerde de politie honderden automobilisten op de bon

"Puur toeval", zegt politiewoordvoerder Roxy Meints-Spaargaren over het huren van de AZ-spelersbus tegen NH Radio. De politie maakt bij dit soort controles vaker gebruik van gehuurde bussen, omdat de hogere positie het mogelijk maakt om beter in auto's te kijken. "En dat bleek toevallig de bus van AZ te zijn."

De busverhuurmaatschappij Hellingman vermeldt op haar website trots dat zij de vervoerder is van voetbalclub AZ uit Alkmaar. Via de site kan iedereen een offerte aanvragen om de spelersbus te huren.

Of de populaire spelersbus juist mensen juist heeft uitgelokt om hun telefoon te pakken en een foto te maken, daar laat de woordvoerder zich niet over uit. "Dat zou inderdaad kunnen, maar het is absoluut verboden."

Drie ton aan boetes

Vanuit de geblindeerde bus was het voor de agenten kinderspel om de overtreders op heterdaad te betrappen en op de bon te slingeren. Van maandag tot en met afgelopen zondag zijn er 798 mensen beboet voor het vasthouden van hun telefoon in het verkeer, meldt de politie. Waarvan 426 vanuit de AZ-spelersbus. De monocam, een speciale mobiele camera van de politie die bestuurders met een apparaat in hun hand 'herkent', leverde 191 boetes op. De basisteams van de politie schreven er 181 uit. De boete bedraagt 420 euro. "En negen euro administratiekosten."

Volgens de politie behoort telefoongebruik achter het stuur tot de top drie oorzaken van dodelijke verkeersongelukken. "Het is vergelijkbaar met rijden onder invloed van alcohol", benadrukt de woordvoerder. "Je let simpelweg niet goed op."

Voetbalclub AZ laat desgevraagd weten dat zij niet op de hoogte waren van de politieactie met de spelersbus. "De bus is van Hellingman en zij kunnen die inzetten", aldus de woordvoerder.