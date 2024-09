Einde aan cameratoezicht in Alkmaarse straten na explosiereeks en 20 aanhoudingen

De explosiereeks houdt Alkmaar al sinds september vorig jaar in zijn greep. Met tussenpozen gingen er in verschillende straten meermaals vuurwerkbommen af, die voor flinke schade en angst zorgden. Om het geweld te stoppen zijn er woningen gesloten, is cameratoezicht ingesteld en zijn er veiligheidsrisicogebieden aangewezen.

De maatregelen lijken hun effect te hebben gehad. Inmiddels zijn er twintig verdachten aangehouden en meerdere explosies voorkomen. "Op dit moment zijn er geen signalen waaruit blijkt dat het cameratoezicht nog langer moet worden verlengd", stelt burgemeester Anja Schouten.

Het cameratoezicht in vijf straten is deze week voor het laatst. Per 29 september worden de camera's in de Lekstraat, Mesdaglaan, Ruusbroechof, Olieslagerstraat en Baansingel verwijderd. De vijf veiligheidsrisicogebieden, waar preventief gefouilleerd kon worden, werden in februari al opgeheven.

De bewoners in de verschillende gebieden worden geïnformeerd over het besluit. Volgende week is er voor hen ook een bewonersavond georganiseerd waarin de driehoek (burgemeester, politie en justitie, red.) onder meer toelicht wat de maatregelen hebben opgeleverd.