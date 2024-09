Meer woningen in Huizen: drie panden in centrum krijgen er verdieping bij

Drie grote panden in het centrum van Huizen zijn dit jaar van eigenaar gewisseld: twee aan de Achterbaan en een pand aan de Kerkstraat. Voor alle drie ligt er een plan om de zaak op te knappen en er woningen van te maken.

De winkels die er nu zitten, blijven bestaan. Dat heeft volgens de ontwikkelaar twee voordelen: de leegstand wordt tegengegaan, omdat er winkelruimte verdwijnt, en er komen broodnodige woningen voor terug.

Om hoeveel woningen het precies gaat is nog niet bekend.

De hoogte in

De vorige eigenaar had al renovatieplannen liggen en de huidige eigenaar zal deze waarschijnlijk goeddeels overnemen. Dat betekent onder meer ‘optoppen’, het pand bij het Oude Raadhuisplein krijgt er een derde verdieping bij, waar appartementen moeten komen.

De hoogte van het pand loopt dan op naar elf meter. Maar dat zal volgens de ontwikkelaar niet erg in het oog springen, omdat de verdieping verder naar achter komt te staan dan de gevel. Het geheel krijgt dus geen massale aanblik, hoewel het uiteindelijke uiterlijk van de ‘bovenste verdieping’ nog steeds een discussiepunt is.

Geen plasplek

Tussen de Voorbaan en de Achterbaan in het Huizer centrum zit ook nog een passage, die erg weinig in gebruik is bij het winkelend publiek. Deze doorgang zal ook gaan verdwijnen en aan beide kanten komen winkels te zitten.

Maar met het verdwijnen van de passage vertrekken ook de enige bekende openbare toiletten in het centrum, waar ook altijd de markt staat. Stichting Vrienden van het Oude Dorp heeft ervoor gepleit om de toiletten te herplaatsen, aangezien Huizen ook rekening moet houden met marktkooplui en hun volle blaas.